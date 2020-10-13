Махачкала, 13 октября 2020, 09:27 — REGNUM Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане после вооруженного нападения на полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Инцидент произошел накануне ночью на федеральной автодороге «Кавказ» около села Кульзеб в Кизилюртовском районе Дагестана. По данным следствия, двое мужчин отказались остановить машину по требованию сотрудников дорожно-патрульной службы и открыли по ним стрельбу. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы.
Личности преступников установлены, ими оказались жители дагестанского города Хасавюрта. В настоящее время проверяется их причастность к совершению других преступлений.
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