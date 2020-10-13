Киев, , 09:27 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 5133 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки в стране от последствий болезни скончались 107 человек, выздоровели 2874 пациента.

Всего за время пандемии на Украине выявили 270 587 случаев заражения коронавирусом, из них более 5 тыс. оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в стране могут продлить до конца 2020 года.

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