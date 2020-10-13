Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM Система здравоохранения Екатеринбурга не справляется с текущим количеством пациентов, заболевших ОРВИ. Об этом заявили в городском департаменте здравоохранения.

Ранее жители пожаловались на очередь из 60 человек в поликлинике больницы № 14. В горздраве ответили, что в Екатеринбурге увеличился поток пациентов в кабинеты неотложной помощи, виной этому — подъём заболеваемости, передаёт портал «Е1».

"Площади помещения поликлиники не рассчитаны на такое количество одновременно обратившихся за медпомощью пациентов», — добавили в подразделении городской администрации.

Продолжается приём людей на дому — таким образом обслуживается около 500 пациентов в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге столкнулись с массовыми очередями в поликлиниках с начала сентября 2020 года.

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