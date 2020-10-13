Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Гражданин США повторно заразился новым коронавирусом спустя всего полтора месяца после первого заражения, что согласно исследованиям ученых, является пятым зафиксированным случаем во всем мире. Об этом 13 октября сообщает Agence France-Presse.

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«Ещё существует много неизвестного об инфекциях SARS-CoV-2 и реакции иммунной системы, но наша работа показывает, что предыдущая инфекция не обязательно защищает от нового заражения», — приводит AFP слова профессора Марка Пандори, ведущего автора данного исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases, по этому поводу.

Также ученый уточнил, что данный случай означает, что люди, которые перенесли заражение коронавирусом должны продолжать соблюдение профилактических мер безопасности таких, как соблюдение безопасной дистанции, ношение защитной маски и мытье рук.

Кроме того, уточняется, что повторные случаи быстрого заражения SARS-CoV-2 на сегодня зафиксированы в Гонконге (первый случай, о котором стало известно 24 августа), Бельгии, Нидерландах, Эквадоре и пятый — в штате Невада.

«Это не означает, что других (подобных) случаев нет, особенно потому, что многие случаи COVID-19 бессимптомны», — подчеркнул Пандори.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.