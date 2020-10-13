Ростов-на-Дону, , 09:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи нехваткой медиков на работу в COVID-стационарах примут ординаторов Ростовского государственного медицинского университета. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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"Сейчас порядка 100 человек данного учебного заведения уже активно участвуют в мероприятиях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Ещё 60 ординаторов выразили желание работать в ковидных госпиталях. Все ординаторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и достойным заработком. Трудиться они будут под присмотром опытных наставников, и, что немаловажно, график работы позволит продолжить им освоение образовательной программы», — написал градоначальник в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса коечный фонд COVID-стационаров Ростова-на-Дону будет увеличен. Дополнительные 250 коек в ближайшее время будут развернуты в госпиталях при 20-й горбольнице и в горбольнице № 1 имени Семашко.

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