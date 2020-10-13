Барнаул, , 09:15 — REGNUM Минздрав Алтайского края начал привлекать к работе с пациентами, у которых подтвердили коронавирус, врачей из других регионов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Как уточнили в министерстве, сейчас для работы в инфекционных госпиталях привлечены два врача из Москвы, один — из Калининградской области, два врача и средний медработник из Новосибирской области, пять врачей из Красноярского края, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае в настоящее время наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19, что значительно увеличило нагрузку на систему здравоохранения. Заболеваемость внебольничной пневмонией в регионе возросла в семь раз по сравнению с обычным средним многолетним уровнем.

Читайте также: В Алтайском крае заявили о взрывном росте заболеваемости COVID-19

По состоянию на 12 октября в Алтайском крае было выявлено 15 338 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В аптеках Алтайского края не хватает лекарств от ОРВИ и COVID-19