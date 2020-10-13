Село Пономарёвка, Оренбургская область, , 09:14 — REGNUM В райцентре Пономарёвка Оренбургской области после благоустройства в парке Победы памятные плиты мемориала, установленного в честь участников Великой Отечественной войны, оказались в ужасном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.

Состояние мемориальных плит в парке Победы после благоустройства Onf.ru

После ремонтных работ имена воинов на памятных плитах сложно прочитать из-за неубранного бетона и клея. Общественники отметили, что мероприятия по благоустройству территории мемориала проводились в апреле. Спустя полтора месяца после обращения с просьбой очистить плиты от клея и бетона реакции сельсовета не последовало.

Активисты ОНФ обратились к представителям муниципалитета с просьбой изыскать средства для приведения монумента в порядок до завершения строительного сезона и наступления холодов.

«Это недопустимо, что в юбилейный год празднования Великой Победы в святом месте оказались нечитаемые надписи. Эти люди не заслужили такого к себе отношения. В Пономаревке много Героев Советского Союза, ими гордятся наши земляки. Не хочется верить, что память здесь живет только на словах. Нам искренне непонятна такая позиция власти по отношению к памяти погибших защитников Родины. Мы ждем скорейшего ответа и конкретных серьезных действий», — сказал член регионального штаба ОНФ в Оренбургской области Дмитрий Болдырев.