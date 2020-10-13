Уфа, , 09:34 — REGNUM Все большие мероприятия в Башкирии будут сокращать или проводить технически до 1 декабря текущего года. Об этом 13 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, мероприятия нужно проводить с участием небольшого круга людей, при этом строго соблюдать рекомендованные правила и нормы.

Глава Башкирии также отметил, что 17 октября в Белебее должно было состояться массовое мероприятие по поводу открытия парка. С учетом роста заболеваемости, состоится только техническое открытие этого пространства: жителей и гостей на него приглашать не будут.

Помимо этого, добавил он, 25 октября в Бирске планировали провести мероприятие ко Дню семьи, любви и верности. Оно также пройдет лишь технически. Кроме этого, чествование аграриев, которое запланировано на 2 ноября тоже планируют провести без большого количества людей.

По словам и.о. министра культуры республики Натальи Лапшиной, во всех театрах и концертных залах зрительные места заполняются на 50%. При этом зрители рассаживаются в шахматном порядке. В залы допускают только в масках.

Она добавила, что специалисты ведут ежедневный мониторинг заболевших. В музеях и библиотеках проводятся мероприятия с числом участников не более 50 человек.

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