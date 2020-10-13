Ульяновск, , 09:13 — REGNUM В Ульяновске заболеваемость ОРВИ по-прежнему превышает недельный эпидемиологический порог. Об этом свидетельствуют обновлённые данные управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.

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В Ульяновске на 41-й неделе (с 5 по 11 октября) заболел ОРВИ 8271 житель, что на 19,5% превышает недельный эпидпорог. При этом на 194,6% превышен эпидпорог в возрастной группе 15 лет и старше. В то же время по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в целом снизилась на 1,66%.

В Ульяновске показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 127,12, что в 1,6 раза выше, чем в среднем по области (80,75).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 5 по 11 октября заболели ОРВИ 10 тыс. жителейи, что на 19,8% превышает недельный эпидпорог.

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