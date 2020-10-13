Москва, 13 октября 2020, 09:13 — REGNUM От коронавирусной инфекции в Москве вылечились 264 500 человек, сообщила 13 октября вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
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По её словам, за минувшие сутки московские врачи выписали 1750 пациентов. Это на 619 человек больше, чем сутками ранее, когда выздоровел 1131 пациент.
Как сообщало ИА REGNUM, в Югре за минувшие сутки выявлено 197 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.
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