Москва, , 09:09 — REGNUM За время пандемии коронавирусной инфекции потребительские привычки жителей России претерпели значительные изменения. Всего, как показывают результаты исследования «Российские потребители — новая реальность», проведённого BCG и холдингом «Ромир», привычки российских граждан прошли пять различных стадий.

Первая стадия, которая началась в январе и длилась по март 2020 года, называется «Затишье перед бурей». В этот период COVID-19 представлялся далекой и не относящейся к России проблемой, а Россия казалась потребителям безопасным местом.

Вторая стадия «Вспышка и закупка впрок» пришлась на апрель и май, когда в стране начали вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, включая длительные нерабочие дни. Жители страны начали скупать товары первой необходимости, продукты питания длительного срока хранения и средства гигиены.

Уже в мая покупательский ажиотаж начал спадать. Наступила третья стадия — «Стабилизация».

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С июня панические настроения среди населения из-за эпидемии начали снижаться и граждане пытались реализовать накопленный потребительский потенциал во всех товарных категориях, пишет РИА Новости. Это четвёртая стадия — «Восстановление после пандемии».

«Новая тревожная реальность» — пятая стадия, которая характеризуется опасениями граждан о приходе второй волны пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России, как и во многих странах мира, отмечен существенный рост числа заразившихся коронавирусной инфекций. По данным оперативного штаба на 12 октября, за сутки в стране было выявлено почти 13,6 тыс. носителей SARS-CoV-2. Для сравнения: 25 сентября этот показатель составлял 7,2 тыс. новых случаев инфицирования за сутки.