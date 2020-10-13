Шахты, Ростовская область, 13 октября 2020, 09:00 — REGNUM В Ростовской области, предположительно после коронавируса, скончалась медсестра шахтинской больницы скорой медицинской помощи. Информация об этом появилась в ряде интернет-изданий.
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Факт смерти Натальи Скляровой в региональном пресс-центре подтвердили. Однако, что стало причиной летального исхода, пока неизвестно.
«Наталья Антоновна действительно умерла. Причина смерти устанавливается», — уточнили в региональном пресс-центре.