Уфа, , 08:58 — REGNUM Школьные каникулы на неделю продлят в Башкирии. Об этом 13 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, каникулы начнутся с 17 октября и продолжатся до 4 ноября текущего года.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин сообщил о том, что на текущий момент в республике выявлено 983 школьника, которые болеют ОРВИ (на 9 октября болели ОРВИ более 4 тысяч учеников).

Кроме этого, добавил он, у порядка 200 школьников выявлен коронавирус. Положительный тест на коронавирусную инфекцию получили 150 педагогов. 4769 школьников находится на карантине, поскольку являются контактными.

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