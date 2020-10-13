Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM Движение по улице Школьников в Екатеринбурге ограничат на один год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Ограничениям подвергнется участок от улицы Красноуфимской до улицы Котельникова. Он будет закрыт для движения целый год — с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года.

Рядом с участком улицы компания «Специализированный застройщик Репина» строит жилой дом — это и стало причиной ограничений. Застройщик просит отнестись к данным мерам с пониманием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге установили шлагбаум на общедоступной улице Боевых Дружин. В мэрии отметили, что разрешения на установку шлагбаума у его хозяина нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Екатеринбурга прокомментировали установку шлагбаума в центре города