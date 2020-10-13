Грозный, , 08:52 — REGNUM Для туристов в Чечне разработан новый маршрут, который станет экскурсом в развитие нефтяных месторождений в республике в XIX веке. Пешеходная тропа протяженностью 3,5 км ведет в месту добычи нефти, где работала компания братьев Нобель, пишет «Российская газета».

По словам представителя туристической компании «Беной Трэвел» Ахмеда Мецалова, еще в 1870 году старший брат знаменитого шведского химика Альфреда Нобеля — основателя самой престижной в мире премии — прибыл на Кавказ для поисков древесины ореха, которую намеревался использовать для изготовления прикладов для ружей. Однако, дойдя с экспедицией до селения Беной в Чечне, он наткнулся на нефтяные месторождения.

На этом месте было создано производство, на котором трудились местные жители. После революции 1917 года компания Нобелей потерпела фиаско, однако разработку нефтяного меторождения продолжили в советское время. Здесь был создан рабочий поселок, который так и называли в народе «Нобелевский».

Ныне в селении Стерч-Керч установлен памятник братьям Нобелям и всем нефтяникам из Беноя. В этом месте и будет дан старт туристическому маршруту, который, как надеются его инициаторы, будет пользоваться популярностью у гостей Чечни. Основной участок тропы будет проходить по ущелью реки Яман-Су, которое отличается необычайной красотой.