Аддис-Абеба, , 08:54 — REGNUM В Эфиопии увеличат число самолетов-распылителей, развёрнутых для борьбы с огромными роями пустынной саранчи. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Эфиопии Умера Хуссейна.

Министр заявил, что рои распространились на четыре региона страны и представляют угрозу продовольственной безопасности Эфиопии.

Он сказал, что министерство находится в процессе выявления фермеров, наиболее пострадавших от нашествия саранчи, и предложит им помощь.

Напомним, что в начале октября в Эфиопии разбились два самолета-распылителя, что замедлило попытки правительства остановить рои.

Саранча распространилась в нескольких восточноафриканских странах помимо Эфиопии. Эксперты назвали происходящее самым масштабным нашествием саранчи за последние 60 лет.