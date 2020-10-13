Салехард, , 08:42 — REGNUM Волонтёры Ямала из движения #МыВместе активизировались после летнего затишья. В связи с ростом заражений коронавирусной инфекцией увеличились заявки на помощь от ямальцев старше 65 лет и от людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба главы региона.

Ямальские волонтёры активизировали работу Пресс-служба губернатора ЯНАО

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Также поступают заявки на помощь от пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому. Волонтёры покупают и доставляют на дом товары первой необходимости, выносят мусор, оплачивают счета и гуляют с домашними питомцами. Высокий запрос на доставку лекарственных препаратов, отметила руководитель регионального штаба #МыВместе Ольга Калугина.

«Мы приглашаем неравнодушных северян в наши ряды. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «мывместе2020.рф» в разделе «Стать волонтёром». Оставить заявку на помощь можно по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 », — сообщила руководитель регионального штаба #МыВместе Ольга Калугина.

Напомним, штаб акции взаимопомощи #МыВместе работает на Ямале с 21 марта 2020 года. На сегодняшний день в числе волонтёров 130 жителей автономного округа.