Самара, , 08:44 — REGNUM Рост заболеваемости внебольничной пневмонией зафиксировали в Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе на прошлой неделе внебольничной пневмонией заболели 4,3 тысячи человек. Таким образом, прирост составил 19%, что является максимальным показателем на текущий момент за все время наблюдения. У большинства пациентов фиксируется средняя степень тяжести заболевания.

Отмечается, что растет в регионе и заболеваемость ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 20% — 16,5 тысяч человек. При этом эпидпорог по совокупному населению превышен, но незначительно — на 2%.

Сообщается, что за прошлую неделю на 20% возросло число семей, в которых два заболевших COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области к концу текущей недели планируют развернуть еще 680 коек для лечения пациентов с COVID-19.

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