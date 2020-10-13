Пермь, , 08:39 — REGNUM Пермский край закупил 201 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения COVID-пациентов. Первая партия (58 аппаратов) поступит в стационары на этой неделе (до 18 октября), сообщает пресс-служба краевой администрации.

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С начала пандемии в Прикамье поступило 260 новых аппаратов ИВЛ, приобретенных за счет средств федерального фонда. На территории 20 муниципальных образований в медучреждениях, перепрофилированных под COVID-центры, подключено 505 аппаратов ИВЛ.

На начало ноября в Прикамье будет готово 706 аппаратов ИВЛ для оказания необходимой медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Для лечения таких пациентов развернуто более 3 тыс. коек.

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