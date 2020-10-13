Москва, , 08:43 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора обследовали объекты окружающей среды на наличие нового коронавируса. Пробы оказались положительными в 0,13% случаев, сообщает 13 октября пресс-служба ведомства.

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В продуктах питания вирус не нашли, он обнаружен только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды. Всего проведено более 100 тыс. исследований смывов с поверхностей в медицинских организациях, на торговых объектах и транспорте.

Положительный результат зафиксирован в 134 случаях, уточнили в Роспотребнадзоре.

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