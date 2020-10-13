Сухум, , 08:39 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение 11 и 12 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них», — сообщили в штабе.

По официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 173 пациента. У 158 из них подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». В тяжёлом состоянии находятся 28 человек.

Всего в Абхазии выявили 2343 носителя SARS-CoV-2. Из них 854 победили инфекцию, в том числе за последние два дня — 25. За время пандемии в Абхазии скончались 23 пациента с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Абхазии на протяжении последней недели в сутки выявляли от 87 до 108 случаев заражения коронавирусом. Это были самые высокие значения данного показателя за время пандемии.

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