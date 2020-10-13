Махачкала, , 08:38 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане после смерти подростка, на которого на стадионе упали футбольные ворота. Подозреваемым проходит генеральный директор строительной организации, которая возвела спортивное сооружение, сообщили ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, несчастный случай произошел 7 октября на стадионе в селе Тлярата в Тляратинском районе Дагестана. Ранее сообщалось, что 13-летний подросток раскачивался на перекладине футбольных ворот, которые в итоге рухнули на него. Мальчик получил тяжелые травмы, от которых умер по пути в больницу.

Данный стадион в Тлярате был построен в конце 2019 года. По данным следствия, гендиректор стройфирмы, которая возвела объект, будучи ответственным за качество выполнение работ, не проверил, закреплены ли футбольные ворота болтами к площадке. В этой связи он подозревается в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

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