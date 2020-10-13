Благовещенск, , 08:34 — REGNUM В Амурской области среди персонала санатория «Василёк», в котором проходили реабилитацию пациенты, перенёсшие COVID-19, зафиксировали вспышку коронавируса. Здравница закрылась на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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По состоянию на 12 октября, среди сотрудников санатория было выявлено 19 носителей коронавируса. Как пояснил главный врач учреждения Олег Белый, инфицирована почти треть персонала лечебного корпуса. Шесть человек переносят заболевание в форме пневмонии.

Специалисты заверяют, что работники санатория заразились через родственников или знакомых. Пациенты здравницы поправляли своё здоровья после полного излечения от COVID-19.

«Они уже перенесли коронавирус и имеют иммунитет, а значит безопасны для окружающих. В санатории они проходили курсы лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики, физиопроцедур», — уточнили в правительстве Приамурья.

Планируется, что «Василёк» возобновит работу и продолжит реабилитацию победивших коронавирус пациентов не позднее 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Магаданской области рассказали, кто может повторно заразиться коронавирусом и почему нужно делать прививку.

В Нидерландах умер пациент — впервые в мире — у которого было зафиксировано повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2. По данным голландского агентства BNO News, в больнице скончалась 89-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован рак, а в июле она переболела COVID-19 и была выписана домой после исчезновения симптомов.