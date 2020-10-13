Джакарта, , 08:34 — REGNUM Пищевая промышленность Восточной Явы, а именно печенье торговой марки Kokola от PT Mega Global Food Industri, выходит на международный рынок и экспортируется в 50 стран, сообщает Antara.

Глава службы промышленности и торговли провинции Восточная Ява Драджат Ираван высоко оценил проникновение обрабатывающей промышленности Индонезии на международный рынок, несмотря на пандемию.

По его словам, индонезийский продукт поставляется, в частности, в такие страны как Южная Корея, Филиппины, Китай, Япония, Австралия, Россия, Монголия, Канада и США.

Управляющий директор PT Mega Global Food Industry Ричард Кахади заявил, что печенье его компании также продается во всех крупных супермаркетах Индонезии и различных стран мира.

«Наша миссия — обеспечивать потребителей безопасной и здоровой пищей. Среди местных супермаркетов в Индонезии, которые мы исследовали, есть Carrefour, Hypermart, Giant и Alfamidi», — отметил Ричард Кахади.

Между тем, в зарубежных странах продукты компании представлены в супермаркетах Mondelez International, Emart, Lottemart, AEON, 7eleven, Lulu Hypermarket, Loblaw Companies Limited.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии заявило, что поставка вакцины от COVID-19 станет доступна в ноябре 2020 года в соответствии с производственными мощностями ряда производителей, работающих с Индонезией.

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