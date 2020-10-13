Челябинск, , 08:32 — REGNUM В Челябинске троллейбусная линия будет продлена до микрорайона Чурилово. Об этом заявил на аппаратном совещании вице-мэр Максим Куляшков.

Он отметил, что сейчас готовится техническое задание на приведение улиц Самохина и Линейной в нормативное состояние. Среди прочего запланировано и продление троллейбусной линии. Работы могут начать уже в 2021 году.

Отметим, вопрос о создании троллейбусной линии до Чурилово обсуждается не первый год. Пока туда ходят лишь автобусы и маршрутки.