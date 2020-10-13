Прага, , 08:33 — REGNUM Запрет для граждан Чехии собираться в группы более шести человек из-за пандемии коронавирусной инфекции ввели власти страны. Об этом 13 октября сообщил на пресс-конференции по итогам заседания правительства министр здравоохранения Чехии Роман Прымула.

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«Вводится запрет на собрание более шести граждан. Это касается как собраний во внутренних помещениях, так и проходящих под открытым небом», — заявил он.

Также он уточнил, что рамках мер по борьбе с распространением коронавируса закрываются все школы, при этом детские сады продолжат работать.

Кроме того, правительством Чехии вводится режим обязательного ношения защитных масок на остановках общественного транспорта, перронах и в залах ожидания.

«Эти меры вступят в силу со среды, 14 октября, большинство из них будет действовать до 1 ноября в рамках режима чрезвычайной ситуации, который прекратит свое действие 3 ноября», — подчеркнул Прымула.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на утро 12 октября в Чехии за сутки было выявлено 8615 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии.