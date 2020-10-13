Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM В поликлинике больницы № 14 (Екатеринбург) выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Об этом сообщили сами пациенты.

Как передаёт портал «Е1», люди ждали приёма терапевта. Часть пациентов стояла на улице — если там хоть как-то соблюдалась безопасная дистанция, то в здании — нет.

«То есть всего в очереди больше 60 человек с температурой, которые кашляют, чихают», — заявила пациентка Алиса.

Иногда в поликлинике открывают второй кабинет, но чаще всего работает только один. Пациенты опасаются, что им станет только хуже после стояния в такой очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в горздраве связали увеличившийся поток людей в поликлиниках с ростом заболеваемости ОРВИ.

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