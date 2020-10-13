Махачкала, , 08:32 — REGNUM Свыше 70 случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией (ОКИ) зарегистрировали в Махачкале в течение нескольких дней. Больше половины пострадавших были госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Ранее в минздраве Дагестана сообщили, что по состоянию на 12 октября в инфекционный стационар в Махачкале с отравлением были госпитализированы 54 ребенка, 25 из них уже выписаны домой в связи с выздоровлением. Отмечалось, что остальные пациенты также идут на поправку.

По данным регионального Роспотребнадзора, в период с 8 по 11 октября в Махачкале зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции среди детей, посещающих детские сады и школы. В Республиканский кожно-венерологический диспансер были госпитализированы 47 детей в состоянии легкой и средней степени тяжести, остальных отправили на амбулаторное лечение.

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