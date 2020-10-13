Москва, , 08:23 — REGNUM В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника МВД из ингушского города Карабулака. Его подозревают в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сообщили 13 октября в пресс-службе городской прокуратуры.

Как установило следствие, двое жителей Ингушетии, один из которых являлся на тот момент действующим сотрудником полиции, а именно — полицейским-водителем 1-го отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД по городу Карабулаку, прибыли в Москву и подыскали автомобиль для кражи.

Машина марки «БМВ 520 D» была припаркована у дома ее хозяина и длительное время не использовалась. Злоумышленники приобрели свидетельство о регистрации транспортного средства и дубликат паспорта транспортного средства на автомобиль и, наняв эвакуатор, перевезли автомобиль в другой район города Москвы.

Следствие выяснило, что эвакуаторщика подозреваемые ввели в заблуждение, объясняя причины своих действий, а документы приобрели с помощью не установленного пока лица. Далее похитители изготовили дубликаты ключей, но воспользоваться ими не смогли, так как оперативники опознали их по видео с камер наблюдения.

Злоумышленников задержали и поместили под стражу. В настоящее время следствие окончено и дело передано в Нагатинский районный суд г. Москвы.