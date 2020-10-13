Самара, , 08:21 — REGNUM В военных госпиталях в Самаре и Рощинском готовы принять пациентов, которым необходима срочная медпомощь. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривали на заседании областного штаба по недопущению распространения коронавируса.

По словам председателя правительства региона Виктора Кудряшова, важной задачей является перераспределение ресурсов в системе здравоохранения для ускорения первичной помощи больным ОРВИ и пневмонией. Таким образом можно будет уменьшить количество оправданных жалоб среди населения.

Он также отметил, что при отсутствии четких прогнозов о выходе на плато по заболеваемости, вопрос об увеличении количества коек всегда будет актуальным. В связи с этим он поручил формировать необходимые ресурсы как фонда обязательного медицинского страхования, так и регионального бюджета.

Отмечается, что члены оперативного штаба поддержали обращение о содействии в подготовке 200 коек в дорожной клинической больнице, а также привлечении медицинского персонала из частной медицины для работы в ковид-госпиталях.

Сообщается, что некоторые врачи узких специальностей уже проходят инструктаж, поэтому также смогут помогать пациентам с вирусными инфекционными респираторными заболеваниями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в больнице № 8 перепрофилируют 180 коек для помощи пациентам с COVID-19.

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