Салехард, , 08:14 — REGNUM На Ямале на средства из регионального бюджета возводятся два инфекционных центра на 300 мест для лечения больных с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Строительство госпиталя в Салехарде Пресс-служба губернатора ЯНАО

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Один ковидный центр на 200 мест появится в Новом Уренгое, второй — на 100 мест — в Салехарде. Данные города являются самыми крупными очагами заражения коронавирусной инфекцией в ЯНАО.

Срок сдачи объектов — декабрь 2020 года. В комплексах предусмотрено диагностическое отделение, хирургический блок, двухместные палаты.

«За основу взят проект Минобороны, который был адаптирован под северные климатические условия. В рамках контракта предусмотрена поставка медицинского оборудования: компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген, аппараты ИВЛ. Ожидаем доставку в конце октября», — сообщил директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

Он уточнил, что в палатах оборудуют специальные консоли с кнопкой вызова медперсонала. В каждую палату будет заведён кислород. Кроме того, на территориях госпиталей установлены дизельные электростанции для резервного снабжения.