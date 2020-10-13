Сеул, , 08:04 — REGNUM В Южной Корее с 13 октября из-за коронавируса вновь вводится обязательный масочный режим в местах скопления людей и в общественном транспорте. Об этом сообщает национальное управление по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что ношение масок является обязательным во всех детских дошкольных и медицинских учреждениях — это требование должно соблюдаться независимо от уровня обеспеченного в помещениях социального дистанцирования.

К нарушителям масочного режима с 13 октября будут применяться наказания в виде штрафов до 100 тысяч вон ($85). Ответственные за эксплуатацию объектов лица за несоблюдение масочного режима могут быть оштрафованы на сумму до 3 млн вон ($2600).

Напомним, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 102 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в стране были инфицированы 24 805 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со смягчением мер социального дистанцирования в Южной Корее смягчили ограничения на очные занятия в школах.

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