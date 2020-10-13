Кемерово, , 07:49 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 13 октября, за минувшие сутки выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

"Скончались четыре пациента. У мужчины 1968 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гепатита, желчнокаменной болезни, холецистита. У мужчины 1962 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца, кардиосклероза. У мужчины 1974 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. У женщины 1957 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — уточняется в официальном сообщении.

За это же время 77 человек выписаны, медицинскую помощь получают 3833 пациентов коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся 3263 человека.

Напомним, что по данным на утро 12 октября в регионе за сутки было выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.