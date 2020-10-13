Оренбург, , 07:37 — REGNUM В Оренбургской области из-за ухудшения эпидобстановки, связанного с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, полиция изменила порядок приема заявителей Госавтоинспекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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По регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений прием заявителей осуществляется по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и формирование электронной очереди. Мера принята с целью охраны здоровья граждан, сотрудников и работников органов внутренних дел, а также во избежание массового скопления народа в помещениях полиции.

Напомним, в Оренбуржье до 26 октября продлен режим повышенной готовности. В регионе отмечен всплеск заболеваемости. Более 1 тыс. человек получают лечение в COVID-центрах.

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