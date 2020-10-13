Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Российского предпринимателя Германа Лиллевяли, совладельца брендов «Довгань» и «Красная линия», задержали в США, передаёт 13 октября РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

По их информации, предприниматель содержится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца.

Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту. Визы у него не было, поэтому по истечении 90 дней был задержан американскими иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что предприниматель находится в розыске через Интерпол по запросу России.

Ситуация осложняется тем, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, поэтому выдать разыскиваемое лицо американские власти не могут. Кроме того, Лиллевяли, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России бизнесмена обвиняют в мошенничестве — против него возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, Лиллевяли как глава инвестиционного холдинга расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. С 2013 года фирме удалось привлечь средств на сумму более $150 млн (около 9 млрд рублей), однако деньги по настоянию руководства GL Financial Group были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.

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