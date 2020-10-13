Барнаул, , 07:36 — REGNUM На состоявшемся 12 октября заседании оперативного штаба Алтайского края по противодействию распространения коронавируса прозвучала информация о том, что в последнее время в аптеках региона отмечается нехватка лекарств для лечения ОРВИ и COVID-19.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову проработать вопрос поставки препаратов в частную аптечную сеть с крупными дистрибьюторами.

Также Томенко намерен обратиться к федеральным аптечным сетям с просьбой увеличить поставку необходимых лекарств в их аптеки в городах и районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19. По словам Томенко, это значительно увеличило нагрузку на систему здравоохранения. По состоянию на 12 октября в регионе коронавирус был выявлен у 15 338 человек.

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