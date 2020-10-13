Ульяновск, , 07:31 — REGNUM В Ульяновской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В настоящее время иммунизацию прошли почти 249 тыс. человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Всего в регионе планируется привить более 600 тыс. жителей. По данным на 12 октября, в регионе вакцинировано против гриппа 248 588 человек, в том числе 61 936 детей.

В ведомстве напоминают, что вакцинация должна проводиться за 2−3 недели до начала роста заболеваемости. Между тем, в Ульяновской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ, превышая недельный эпидемиологический порог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти отмечали, что в ходе прививочной кампании против гриппа планируется привить 611 тыс. жителей региона, в том числе 158 тысяч детей. Специалисты полагают, что в новом эпидемическом сезоне ожидается наиболее активная циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), В (Phuket), А (H3N2).

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