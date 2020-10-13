Оренбург, , 07:20 — REGNUM В Оренбургской области, согласно губернаторскому указу, ограничено число гостей, присутствующих при регистрации брака в ЗАГСе.

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Как указано в документе, при регистрации актов гражданского состояния в помещении, где осуществляется регистрация, допускается присутствие с учетом безопасной дистанции не более восьми человек. Сохраняется запрет на проведение банкетов и других массовых мероприятий в организациях общепита.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 26 октября. Согласно внесенным в указ изменениям, ограничивается работа ресторанов и кафе — до 22:00 по местному времени (20:00 мск). По-прежнему действует режим самоизоляции для пожилых людей.

Из-за ухудшения эпидситуации оренбужцам рекомендуют по возможности сократить поездки в другие города и населенные пункты.

Добавим, с начала пандемии в Оренбуржье выявлено 14 332 случая заражения коронавирусом. С каждым днем суточный показатель выявляемых случаев растет. На 12 октября в стационарных условиях лечение от COVID-19 получал 1061 человек, из них 160 пациентов находились в тяжелом состоянии.

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