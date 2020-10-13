Ульяновск, , 07:14 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ, превышая недельный эпидемиологический порог. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, на 41-й неделе (с 5 по 11 октября) заболели ОРВИ 10 тыс. жителей Ульяновской области. Это на 3,04% меньше по сравнению с предыдущей неделей (с 28 сентября по 4 октября) и на 19,8% выше недельного эпидемического порога.

Недельный эпидпорог превышен на 214,8% в возрастной группе 15 лет и старше.

Госпитализированы за неделю 60 больных ОРЗ, что на 42,86% больше, чем было неделей ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за последние сутки лабораторно подтверждено ещё 169 случаев заражения коронавирусом, общее число носителей коронавируса в условиях пандемии достигло в Ульяновской области 17 395. Умерли 184 пациента с COVID-19.

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