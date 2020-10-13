Москва, , 07:14 — REGNUM Разнообразие вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 позволит прививать различные группы населения в зависимости от медицинских показаний и в конечном итоге остановить пандемию, заявил 13 октября журналистам президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — предположил он.

Глава РАН напомнил, что преимуществом разнообразия вакцин станет возможность подобрать конкретный препарат для людей, у которых есть хроническое заболевание или предрасположенность к каким-либо болезням.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная в новосибирском научном центре «Вектор», пройдёт регистрацию 15 октября.

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