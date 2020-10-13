Чита, , 07:11 — REGNUM В Забайкальском краевом суде в особом режиме будет рассмотрено уголовное дело о попытке реабилитации нацизма — публикации на сайте проекта «Бессмертный полк» фотографии служившего гитлеровцам атамана Петра Краснова. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба суда.

«По версии следствия, 32-летний Евгений Ахмылов в начале мая 2020 года, накануне празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, загрузил на сайт «Бессмертного полка» фотографию начальника главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацисткой Германии, действовавшего под общим руководством Третьего рейха, Петра Краснова», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что Евгений Ахмылов, который является преподавателем Читинского политехнического колледжа, свою вину признал. Дело по статье о реабилитации нацизма будет рассмотрено краевым судом в особом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Следственном комитете Российской Федерации завершили расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в отношении жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко.

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