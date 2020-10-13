Кызыл, , 06:49 — REGNUM Жители Тувы расслабились и перестали заботиться о своём здоровье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол.

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По его мнению, об этом свидетельствует выход на первое место учителей по заболеваемости COVID-19, которые опередили медиков.

«Всё это говорит только о том, что в школах не соблюдаются ни социальная дистанция, ни масочный режим, ни требования к дезинфекции», — отметил он.

В связи с этим глава потребовал навести порядок в соблюдении масочного режима и других мер профилактики. Кара-оол отметил, что в настоящее время не видно усилий со стороны муниципальных властей по сдерживанию коронавируса, в связи с чем во многих районах фиксируется рост заболеваемости.