Ульяновск, , 06:49 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии коронавируса проведено более 307 тыс. тестов на коронавирус. Об том сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По информации на вечер 12 октября, в регионе лабораторно подтверждено ещё 169 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число носителей коронавируса в условиях пандемии достигло в Ульяновской области 17 395.

По данным ведомства, за весь период проведено свыше 307,3 тыс. лабораторных исследований в отношении 287,7 тыс. человек. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 9817 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжают лечение 2972 пациента с SARS-CoV-2. Всего умерли 184 пациента с COVID-19. Наибольшее число случаев заражения выявлено в Ульяновске и Димитровграде.

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