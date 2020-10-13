Челябинск, 13 октября 2020, 06:44 — REGNUM Глава минфина Челябинской области Андрей Пшеницын заразился коронавирусом. Об этом пишут СМИ.
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Информацию подтвердили журналистам в пресс-службе министерства. Чиновник находится дома и чувствует себя хорошо.
Отметим, это не первый случай заражения коронавирусом среди чиновников Южного Урала. В октябре стало известно о том, что COVID-19 подтверждён ещё у ряда представителей региональной и муниципальной власти.