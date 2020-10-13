Якутск, , 06:45 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 122 новых случая заражения коронавирусом (120 накануне), выздоровели семь человек, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске число заражённых коронавирусом увеличилось на 79.

На 13 октября в республике зарегистрировано 10 729 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 6139, скончались 111 пациентов.

За сутки 14 лабораторий обработали 2525 тестов, всего с начала пандемии — 533 946 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавируса в России окончательно стабилизируется в феврале-марте 2021 года, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.