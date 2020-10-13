Горно-Алтайск, , 06:40 — REGNUM В Республике Алтай вновь бьют рекорды по суточному приросту носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 134 новых случая заражения.

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«Коронавирус подтвердился у 39 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у 32 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у 11 детей; у 22 жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырёх детей; у 18 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у восьми жителей Улаганского района; у двух жителей Чойского района; у одного жителя Турочакского района; у одного жителя Усть-Канского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев в регионе достигло 4772. Из них выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 3421 человек, в том числе 69 за последние сутки.

За сутки в регионе также зарегистрирован 28-й летальный случай среди пациентов с COVID-19. 12 октября скончался 70-летний житель Майминского района, диагноз у которого подтвердился 28 сентября. Мужчина также страдал сахарным диабетом и другими заболеваниями.

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