Ульяновск, , 06:34 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области досрочно прекращены полномочия двух депутатов. Парламентарии пытались скрыть сведения о дорогостоящих объектах недвижимости и доходах, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, один из депутатов пытался скрыть сведения о находящихся в его собственности земельном участке и квартире, другой парламентарий не сообщил о принадлежащих его жене крупных объектах недвижимости и доходах от коммерческой структуры.

Прокурор Димитровграда внёс представление в адрес гордумы, потребовав принять меры по устранению выявленных нарушений, а затем вышел с иском в суд о признании бездействия муниципального парламента незаконным, которое было удовлетворено.

Прокурор вышел с новым иском в суд после повторного рассмотрения гордумой представления, так как парламентарии не приняли решение о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов. В ведомстве отмечают, что суд удовлетворил иск о сложении полномочий депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновской области после прокурорских проверок сведений о доходах досрочно прекращены полномочия 16 депутатов. Также было инициировано 18 процедур контроля за расходами чиновников, которые не сумели обосновать источники их получения.

В 2020 году сдали мандаты досрочно десятки муниципальных депутатов после проверки сведений о доходах и имуществе обязательного характера.