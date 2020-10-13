Южно-Сахалинск, , 06:29 — REGNUM Судебный процесс по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина прервался. Он будет продолжен после получения отрицательных результатов теста на коронавирус у одного из участников процесса или снятия с него карантинных мер.

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Как пишет Sakhalin.info, второй обвиняемый по уголовному делу, экс-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин не пришёл на суд во вторник, 13 октября. У него высокая температура и симптомы ОРВИ.

В ближайшее время у Лескина возьмут тест на коронавирус. Если результаты окажутся отрицательными заседание продолжится 19 октября. В том случае если у обвиняемого будет выявлено заражение коронавирусом его отправят на карантин и лечение, а судебный процесс возобновится после его полного выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатора СахалинаАлександр Хорошавина, а также бывшего вице-мэра администрации областной столицы Алексея Лескина обвиняют в получении и покушении на получение многочисленных взяток от кандидатов на выборах депутатов думы Южно-Сахалинска в 2014 году.