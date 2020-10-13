Чита, , 06:29 — REGNUM В Забайкальском крае за прошедшие сутки выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом. Это лишь на три случая меньше рекордного показателя, установленного сутками ранее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число случаев в крае достигло 7932.

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«Вылечены и выписаны 94 человека за последние сутки (за весь период — 5511). Общее число летальных случаев — 72», — добавили в правительстве.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти региона ввели ранее дополнительные ограничения. Впрочем, накануне губернатор Александр Осипов заявил о недостаточности принятых мер и предложил ввести новые.

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