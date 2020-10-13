Челябинск, , 06:24 — REGNUM В Челябинской области пациенты с COVID-19 смогут бесплатно получать лекарства. В первую очередь это касается лиц в возрасте старше 65 лет и инвалидов, а также беременных, заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Речь идёт о тех пациентах, которые имеют положительный результат теста на коронавирус и лечатся на дому. Всего на закупку для них препаратов выделено более 67,3 млн рублей. Эти деньги уже доведены до медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области по сравнению с сентябрём в октябре выросла суточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом. Впрочем, пока она не поднималась выше 100.